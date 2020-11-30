شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا: أنوي الترشح لانتخابات برشلونة وأستطيع إبقاء ميسي مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خوان لابورتا، المرشح لرئاسة نادي برشلونة، أنه قادر على إجراء محادثة مع ليونيل ميسي، نجم وقائد الفريق، وحثه على البقاء ضمن صفوف البلوجرانا في السنوات المقبلة.

وأعلن لابورتا، اليوم، نيته الترشح لانتخابات برشلونة، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، موضحًا الطريقة التي يخطط للتعامل بها مع وضع ميسي، بعدما أعلن نيته في الرحيل عن البارسا.

وقال لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت»: «صحيح أنه يشعر بخيبة أمل، لكنني أصر على أن ميسي يحب برشلونة، وأنا متأكد من أنه سيمنح النادي فرصة».

وأضاف «أرى نفسي، بسبب الاحترام والتقدير المتبادل بيني وبين اللاعب، قادرا على إجراء محادثة معه لمساعدته على اتخاذ القرار واختيار الأفضل له ولبرشلونة».

وتابع «أعلم أنه سيمنحنا فرصة، في الحياة يمكن أن يحدث أي شيء، صحيح أنه سيحصل بالتأكيد على عروض من أندية أخرى، لكنه كان دائمًا يحصل عليها».

وزاد لابورتا «في عام 2006، عرض موراتي (ريس إنتر ميلان) 250 مليون يورو لشرائه، لكنني قلت لا، أنا أرى التقدير من ميسي وعائلته لبرشلونة، سألني والده عما سأفعله كأب، أخبرته بأن أفضل شيء هو البقاء، نحن نتحدث عن عام 2006».

وواصل «ميسي يعرفني، يعرف كيف نتعامل مع لاماسيا والنادي والمدربين، إذا كنت فخورًا بشيء ما، فهو يخبرني دائمًا أنني قد أوفيت بكل ما وعدت به».

وأتم: «أتمنى أن يكون مقتنًعا أكثر من أي وقت مضى بأن لدينا مشروعا فائزا، نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، واستعادة قصة النجاح التي كانت لدينا في هذا القرن».

وتولى لابورتا رئاسة برشلونة خلال الفترة بين عامي 2003 و2010، واستطاع الفريق تحت قيادته أن يتوج بالدوري الإسباني (4 مرات)، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني (3)، دوري أبطال أوروبا (2)، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وخلال تقدم مشروعه الانتخابي قال لابورتا من على أرض مستشفى سانت باو، التي أنشأت على نفس الأراضي التي لعب فيها النادي مبارياته في عام 1900 «أريد العودة لخدمة برشلونة، لأنني أملك الاستعداد والخبرة الكافيتين للتغيير الذي يحتاجه النادي، إذا أعطاني الأعضاء أصواتهم، فأنا واثق من أنني سأعود لتكرار الإنجازات».

وأضاف «أريد أن أوحد كل أنصار برشلونة، نريد كناد، أن يعود أنصارنا إلينا ليكونوا قريبين منا، فأنا أعمل دون كلل من أجل إعادة الفرحة لبرشلونة، ليكون هذا البارسا الجديد ماكينة تفاؤل في جميع أركان الكوكب».

ولهذا شدد على رغبته في الفوز بالانتخابات «سأقود برشلونة بدون لوم وسنتطلع للأمام لأننا نحتاج للعديد من الطاقات لتصويب المسار، ولا يمكننا العودة للخلف».

وحاول لابورتا العودة لرئاسة البارسا قبل خمس سنوات، لكنه خسر أمام الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، لكنه يؤكد أن الظروف حاليا مختلفة عن السابق.

وقال «في 2015 قدمت نفسي لأنني تلقيت العديد من المكالمات من أصدقاء ولاعبين لتحفيزي، وفكرت في أنه من المثير للاهتمام أن أقدم نموذجا بديلا».

وأكد أن لديه «خطة» لإعادة برشلونة «لمصاف كرة القدم العالمية»، وأنه لن يكون هناك سبيل لذلك سوى بـ«العمل ثم العمل والعمل»، مشيرا إلى أنه لا يمكن للنادي أن يكون بعيدا عن «الألقاب» كما حدث في الفترة الأخيرة.

ووصف لابورتا الوضع الاقتصادي للنادي بأنه «مأساوي»، متابعا «لكني أثق في أن الوضع الاقتصادي سيتحسن عندما نعود للفوز بالرئاسة»، مشددا على ضرورة أن يعود البارسا ليصبح «مرجعية عالمية مرة أخرى» وأن تعود «ليالي المجد في دوري الأبطال»، وأن يعود الفريق «للفوز بعرض سخي لكرة القدم».

وأكد ضرورة الاعتماد على أكاديمية لا ماسيا للناشئين «يوهان (كرويف) جعلنا فريقا فائزا وعلمنا طعم كرة القدم الجيدة، لكن في حضور لا ماسيا، التي علينا استعادتها».