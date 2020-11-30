شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن إصابة ميلنر وموعد عودة تياجو ألكنتارا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، غياب لاعبه المخضرم جيمس ميلنر، عن مباراة فريقه مساء الثلاثاء أمام أياكس، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويمني ليفربول النفس بتحقيق الفوز على أياكس، من أجل حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي، قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، الأسبوع المقبل.

وتعرض ميلنر لإصابة في مباراة فريقه الأخيرة أمام برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز (1-1)، وأكد كلوب أن اللاعب يعاني من مشاكل في الأربطة.

من ناحية ثانية، أوضح كلوب أنه من المبكر تقييم حالة لاعب وسطه الإسباني تياجو ألكانتارا الذي يغيب عن الملاعب للإصابة منذ مباراة الفريق أمام إيفرتون بالدوري الممتاز.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي مساء الإثنين: «بعد مباراة إيفرتون تبين لنا أنها إصابة سيئة جدا، تدرب معنا من حين إلى آخر، لكن لا يتدرب في الوقت الحالي، ندرك أنها ضربة كبيرة حقا على الركبة، ويجب أن يقوم بخطوات قليلة إضافية، وهذا ما سيستغرق أسابيع قليلة».

وحول إمكانية مشاركة المدافعين الشابين ريس ويليامز ونيكو ويليامز أمام أياكس، بعد أداء مهتز لهما في آخر مشاركاتهما، قال كلوب: «إذا كان هناك لاعب شاب من أكاديمية ليفربول، فبالتأكيد لديه الكثير من الموهبة، عندما تتخذ الخطوة الأخيرة نحو الفريق الاول، فإن هذا أمر مختلف».

وتابع: «أعتقد أن الشبان ظهروا بشكل جيد، ساعدونا كثيرا، المشكلة الوحيد التي يتعرضون لها من وقت إلى آخر هو أن الناس يقارنوهم باللاعبين الذي شغلوا المراكز نفسها قبلهم، إنهم في حالتنا لاعبون من الطراز العالمي، وهذا ما يصعّب على الناس إدراك كم هؤلاء الشبان موهوبون، من وجهة نظري فإنهم أدوا بشكل جيد حقا».

وتحدث كلوب كذلك عن وضع مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك الذي يبتعد لفترة طويلة بسبب إصابة في الرباط الصليبي للركبة، وقال: «بالنظر إلى الظروف الحالية، إنه في حال جيدة حقا، بالطبع نحن على تواصل، ركبته لا تبدو في وضع جيد، لكنها تبدو كذلك بالنسبة لركبة أجرت عملية جراحية».

وعرج المدرب الألماني إلى الإصابات التي يعاني منها لاعبون آخرون مثل ترينت ألكسندر أرنولد ونابي كيتا وشيردان شاكيري، وقال: «جميعهم يقتربون، ما يزال علينا التأكد مع نابي، اللاعبان الآخران لن يكونا جاهزين أمام أياكس، ترينت يبدو جيدا، لم يمنحني أحد الضوء الأخضر بشأنه ولذلك فإنه لن يتدرب مع الفريق، كان في الخارج يقوم بعمليات التأهيل، لكن بعد ما رأيته اليوم، فإن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا مع ترينت».