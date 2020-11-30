شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفسخ عقد صالح جمعة بالتراضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام النادي الأهلي بفسخ عقد اللاعب صالح جمعة، بالتراضي، وذلك عقب الجلسة التي عقدها اليوم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مع عبدالرحمن مجدي، وكيل اللاعب، لمناقشة مصيره مع الفريق الأول.
ويمتلك صالح جمعة أكثر من عرض محلي، خلال الفترة الحالية، وتتم دراسة العروض مع وكيله للبت فيها قبل غلق فترة القيد في الأندية.
ويحسم الأهلي، خلال الساعات المقبلة، قائمته للموسم الجديد، بعد الانتهاء من دوري أبطال إفريقيا والحصول على اللقب.
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