شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يجتمع بجهاز وفريق الاتحاد قبل مواجهة الأهلي في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، على مؤازرة فريق الكرة بالنادي، في معسكر القاهرة، قبل مواجهة الأهلي، غدا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر، باستاد السويس الجديد.

واجتمع مصيلحي بالجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، ولاعبي الفريق، وحثهم على تقديم مباراة تليق باسم نادي الاتحاد، وتحقيق البطولة الغائبة عن الإسكندرية.

وبعدها أنهى زعيم الثغر معسكره بالقاهرة، الذي استمر يومين، وغادر إلى مدينة السويس للمبيت فيها، استعدادا لمباراة الغد.