شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي يجتمع بلاعبي الزمالك قبل المران الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، وعضو لجنة الكرة الحالي، جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني، قبل بداية المران الجماعي اليوم الاثنين.

وحضر عبد الحليم علي لمقر القلعة البيضاء، اليوم، لبدء عمله رسميا كعضو للجنة الكرة، وعقد جلسة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، أعقبها نزوله للملعب لمتابعة المران الأخير، قبل مواجهة طلائع الجيش.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، غدا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وخسر الفريق الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا، الجمعة الماضي، لصالح غريمه الأهلي، الذي فاز في النهائي (2-1).