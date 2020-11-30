شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني: كاف حسم مصير السوبر الأفريقي وسعيد بثقة أعضاء الجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، سعادته بالثقة التي حصل عليها من جانب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة. وتحدث الجنايني عن كواليس الاجتماع في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت «كانت هناك بعض الخلافات في وجهات النظر بشأن عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتم زيادة العدد إلى 136 ناديا».

وأضاف «تم تشكيل لجنة تحت مسمى الصياغة، وذلك بهدف تدوين وكتابة الأمور التي يتم الاتفاق عليها، حتى لا يتراجع أي طرف عن مواقفه بعد ذلك».

وتابع «الجمعية العمومية أبدت موافقتها بشكل رسمي على استمراري لمدة عام جديد، قررنا مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتحديد مصير المرحلة المقبلة سواء بإقامة انتخابات جديدة، أو بقاء اللجنة الخماسية لمدة عام آخر». وزاد «الأقرب هو بقاء اللجنة لمدة عام جديد طبقًا للقانون المصري، وبالمناسبة كنا نرفض فكرة البقاء، لكن طالما يتعلق ذلك بمصلحة الكرة المصرية فلن نتأخر». وواصل «هناك خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي، وذلك من أجل إقامة لقاء الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي في مصر ولكن ليس بستاد القاهرة». واختتم «أما ملعب نهائي كأس مصر، فلم يتحدد حتى هذه اللحظة، ننتظر قرار الأمن».