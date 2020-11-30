شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش فى الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط ظروف صعبة يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقررة غدا الثلاثاء في نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والتى ستقام ببرج العرب. وينتظر أن يخوض الفريق الابيض مرانة الاخيرة مساء اليوم تحت قيادة باتشيكو المدير الفنى الذي استقر على التشكيلة بنسبة كبيرة وينتظر أن يدخل الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من محمود جنش في حراسة المرمى وأمامه أحمد عيد ومحمود علاء وإسلام جابر ومحمد عبدالغنى وطارق حامد ومحمد حسن وزيزو وأشرف بن شرقى ومحمود شيكابالا ومصطفى محمد. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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