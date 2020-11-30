شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب رفض لاعبة إسبانية الوقوف دقيقة حداد على روح ماردونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت لاعبة كرة القدم الإسبانية، باولا دابينا، الوقوف دقيقة حداد على روح دييجو ماردونا وفضلت الجلوس على الأرض، بينما وقفت باقي اللاعبات دقيقة صمت تكريما للراحل.

وتم تكريم أسطورة كرة القدم العالمية في العديد من الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، من الهواة إلى البطولات المحترفة الكبرى، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب وفاة الأرجنتيني صاحب الرقم 10 الشهير، منتصف الأسبوع الفائت.

وخلال دقيقة الصمت على روح مارادونا، جلست باولا دابينا البالغة 24 عاما، والتي تلعب مع فريق فياجيس إنترياس إف إف الإسباني، على الأرض وأعطت وجهها للجهة المعاكسة، بينما وقفت باقي اللاعبات منحنيات الرؤوس احتراما لروح الراحل الفائز بكأس العالم 1986.

وعرف عن دابينا بين زميلاتها في الفريق كونها إمرأة ذات مُثُل نسوية قوية، وعندما وصلت إلى الملعب في أبيغوندو، كشفت أنها لم تكن على علم بأنه سيكون هناك دقيقة صمت لمارادونا.

وقالت دابينا في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «بمجرد أن علمت أنه سيكون هناك إحياء لذكراه، رفضت التزام دقيقة صمت لمثلي الجنس ومغتصب ومعتد على الأطفال».

وأشارت دابينا إلى أنه لم يمض سوى ثلاثة أيام على إقامة حدث احتفاء باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وقبل مباراة ودية لم يتم الالتزام فيها بدقيقة صمت للضحايا.

وأضافت:«إذا لم يتم الالتزام دقيقة صمت للضحايا، فأنا لست على استعداد للقيام بذلك من أجل المعتدي، كان على أن أجلس على الأرض وأدير ظهري