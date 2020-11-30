شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: وجودى فى مقر الزمالك يعنى قبولى المهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادى الزمالك، مقر النادى للاجتماع مع لجنة الإدارة الجديدة برئاسة المستئار أحمد البكرى، كما سيحضر عبد الحليم علي مدير الكرة، الاجتماع مع لجنة الكرة واللجنة المؤقتة قبل أن يلحق بالفريق فى الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا فى الدور قبل النهائى من مسابقة كأس مصر.
وأكد أشرف قاسم، إن وجوده فى مقر الزمالك يعنى قبوله المهمة، وقال أشرف قاسم فى تصريحات لـ"الخليج 365": الأمر ليس سهلا.. ولكننا سنقدم أفضل ما لدينا من أجل الزمالك.. ماينفعش الزمالك يقولك عاوزك وتتأخر عن النداء.. نتمني الدعم من الجميع في هذه المرحلة الحاسمة".
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