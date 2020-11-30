الامارات | بالفيديو.. سائق ينجو من الموت حرقاً في سباق حلبة البحرين لـ "الفورمولا 1"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سائق ينجو من الموت حرقاً في سباق حلبة البحرين لـ "الفورمولا 1" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض سائق فريق "هاس" الفرنسي رومان غروجان، لحادث مرعب في سباق جائزة البحرين الكبرى، الذي أقيم أمس، ويعد الجولة الـ 15 في بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1" لموسم 2020، عقب خروجه عن مسار التسابق، واصطدامه بقوة في الحواجز الجانبية واشتعال النار بسيارته، وفقاً لما ذكرة الموقع الرسمي لـ "الفورمولا1".

وأدى خروج غروجان عن مسار المنعطف الثالث في اللفة الافتتاحية من سباق حلبة "صخير" الدولية، وفي محاولته التقدم في الترتيب، إلى احتكاك سيارته مع سيارة سائق فريق "ألفا توري" الروسي دانيال كفيات، مما أدى إلى فقدان غروجان السيطرة على سيارته الـ "هاس" والتوجه بقوة إلى خارج المسار والاصطدام بعنف بالحواجز الجانبية، الأمر الذي أدى إلى اشتعال السيارة بالكامل لتصبح كتلة من النيران، إلا أن الخبرة العالية للطواقم الطبية للبطولة ومنظمي سباق حلبة البحرين قادتهم للتعامل مع الحادث بالسرعة والكفاءة المطلوبين وإنقاذ السائق الفرنسي في اللحظة المناسبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news