شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدر النسختين الأخيرتين.. «ابن عواد» يغيب عن منافسة الفحل وإنتاجه والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - غاب المتوج بالمركز الأول في النسختين الثالثة والرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في منافسات الفحل وإنتاجه فئة «المجاهيم» بادي بن بداح بن عواد الصخابرة، عن منافسات في النسخة الخامسة.
يذكر أن «ابن عواد» اسم كبير في منافسات «المجاهيم» وحقق في نسخة العام الماضي المركز الأول في فئة الفحل وإنتاجه، وكذلك الأول في فئة التلاد، كما حقق في النسخة الثالثة الأول في فئة الفحل وإنتاجه والمركز الثاني في فئة التلاد.
فيما يتطلع جمهور منقية ابن عواد «بنات سليمان»، مشاركتها في ما تبقي من المسابقات في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزبز للإبل.
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