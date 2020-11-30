شكرا لقرائتكم إصابة عمر السعيد مهاجم الزمالك بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد إصابة عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بفيروس كورونا المستجد بعد الفحوصات التي خضع مؤخرا.

وظهرت الإعراض على اللاعب في النادي بالأمس وخضع لتحليل الرابيد تيست وغادر النادي قبل أن تظهر النتيجة اليوم ويتأكد إصابته.

ومن المنتظر أن يخضع عمر السعيد لعزل صحي خلال الفترة المقبلة لحين التعافي من المرض بشكل تام.

وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.