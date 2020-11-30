شكرا لقرائتكم إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مبارتين بعد طرده أمام نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراتين بعد حصوله على طرد مباشر فى مباراة الزمالك بكأس مصر الأخيرة أمام اف سى مصر، ليتأكد غياب اللاعب عن مباراتى نصف نهائى ونهائى كأس مصر حال تأهل الفريق الأبيض.

وأنقذ الحكم محمود عاشور الذى أدار مباراة الزمالك واف سى مصر فى كأس مصر، إمام عاشور لاعب الزمالك من الإحالة للجنة الانضباط، حيث لم يسجل فى تقريره الواقعة التى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى مؤخرا وتظهر قيام لاعب الزمالك بالبصق على لاعب اف سى مصر خلال المباراة.

وأشهر الحكم محمود عاشور البطاقة الحمراء لإمام عاشور لاعب الزمالك في الدقيقة 60 من عمر مباراة الزمالك واف سى مصر الأخيرة وذلك بعد تدخل عنيف على لاعب فريق مصر.

ويلتقى الزمالك غدا نظيره طلائع الجيش فى نصف نهائى كأس مصر.