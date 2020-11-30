شكرا لقرائتكم الزمالك يخطر حمزة المثلوثى بتوثيق عقده فى اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر جهاز الكرة بنادى الزمالك، التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق بأنه سيتم توثيق عقده اليوم في اتحاد الكرة وأنه لا تراجع في صفقة ضمه، وكان اللاعب التونسى حرص على حضور المباراة النهائية لدورى أبطال افريقيا بين الأهلى والزمالك والتى انتهت بفوز الأحمر 2-1 ليتوج بالاميرة الافريقية للمرة التاسعة فى تاريخه.

وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه اليوم لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، التى تستلم النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.