شكرا لقرائتكم صالح جمعة يفسخ عقده ويرحل عن الأهلى مجانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسخ صالح جمعة لاعب النادي الأهلي عقده مع الأهلي بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الاثنين.

ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرا لاصابته بفيروس كورونا الا انه اجري اتصال هاتفي بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

ورغم معاناة صالح جمعة من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن اللاعب أجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أكد له خلالها رغبته في الرحيل مبدياً استعداده لجلب عرض للرحيل خلال الساعات القادمة.

وأعلن عبد الرحمن مجدى وكيل أعمال صالح جمعة لاعب الأهلى عزمه عقد جلسة اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء لإعلان القرار النهائى سواء باستمرار اللاعب أو رحيله، وقال عبد الرحمن مجدى عبر حسابه على تويتر: "جلسة تجمعني بالكابتن سيد عبدالحفيظ اليوم لتحديد الموقف النهائي لبقاء صالح جمعة أو رحيله عن النادي الأهلي".