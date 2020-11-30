بعد عزل مجلس مرتضى منصور.. فرجاني ساسي قريب من الرحيل عن الزمالك

كشف وكيل أعمال الدولي التونسي، فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القم بنادي الزمالك، عن تلقيه عدة عروض للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال مهند عون وكيل اللاعب التونسي إن ساسي تلقى 4 عروض للرحيل عن الزمالك خلال فنترة الانتقالات المقبلة.

وقال عون، في تصريحات لموقع "القاهرة 24" اليوم الإثنين، إن ساسي تلقى عرضين من قطر وآخر من السعودية وعرض محلي للحصول على خدمات موكله، خلال فترة الانتقالات الجارية، حال عدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد خاض اليوم الاثنين، أول مران له تحت إشراف اللجنة الجديدة، برئاسة أحمد البكري، وبحضور عبد الحليم علي مدير الكرة الجديد للفريق الأول.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، غدًا الثلاثاء، على ملعب “برج العرب”، في نصف نهائي كأس مصر، ويأمل الأبيض، في تحقيق الفوز للتأهل للمباراة النهائية، لمصالحة الجماهير الغاضبة، بعد خسارة اللقب الإفريقي أمام الأهلي.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت قراراً، أمس الأحد، بوقف مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب مخالفات مالية.