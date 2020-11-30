هل تعترض «الفيفا» على قرار وقف مجلس الزمالك؟.. وزير الشباب والرياضة يوضح!

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على قرار الوزارة بوقف مجلس إدارة نادي الزمالك، وحول إمكانية صدور قرارت من الفيفا، قائلا: "أخذنا كافة الإجراءات القانونية ولا يوجد أي خطأ ينظر إليه على الإطلاق، والفيفا ينظر للاتحاد المحلي وليس الأندية.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الفيفا مختصة بالجانب الخاص بكرة القدم فقط داخل النادي، قائلا: "كرة القدم داخل نادي الزمالك تخص الفيفا وليس نادي الزمالك ككل، والمجلس الجديد سيكون موجودا حتي إجراء الانتخابات داخل مجلس الزمالك". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

قررت وزارة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى مع إحالة اى مخالفات يتم رصدها فى تقرير الضبطية القضائية للنيابة العامة، وذلك وفقا للبيان الصادر من الوزارة الذى جاء فيه:

في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020.