مصدر لمصراوي: عرض خارجي للشيخ.. وأحمد ياسر باقِ مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
أكد مصدر في النادي الأهلي، تلقي أحمد الشيخ جناح الفريق عرضًا خارجيًا خلال الفترة الماضية، إلى جانب العرض الحالي من بيراميدز.
وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الذي سبق إعارته إلى الجونة سيبقى مع القلعة الحمراء.
وقال المصدر: "الشيخ لديه عرضًا من خارج مصر، وقد يكون وجهته المقبلة بدلًا من بيراميدز".
واختتم: "أحمد ياسر ريان سيظل في الأهلي بشكل نهائي ولن يرحل مجددًا سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة".
الجدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن في وقت سابق، خروج الثلاثي أليو بادجي، صالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الفريق الأولى في اتحاد الكرة.
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