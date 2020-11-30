مصدر يكشف لمصراوي.. أول خطوة من إدارة الزمالك الجديدة لحل أزمة المديونيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر في اتحاد الكرة، أن أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، قد تواجد في مقر الاتحاد لعقد جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة لبحث جدولة مديونيات الزمالك.

وكان مصدر قد سبق وصرح لـ"الخليج 365" أن مديونيات الزمالك تصل لـ22 مليون جنيه.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "أيمن يونس وصل اتحاد الكرة ويعقد جلسة مع المسؤولين من أجل التوصل لاتفاق بشأن مستحقات الزمالك التي لم يسددها الناي، حتى يتم تفادي أزمة منع القيد".

وواصل المصدر "سيتم الاتفاق على جدولة المبالغ المالية، وقد يكون هناك اتفاق بشأن أن تُخصم المديونيات من مكافآة الزمالك لدى كاف بعد المشاركة في دوري الأبطال".

وحصل الزمالك على المركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر من الأهلي في المباراة النهائية 2-1 بملعب استاد القاهرة.

واختتم "اتحاد الكرة يقدر أن اللجنة المؤقتة تسلمت المهام في وقت صعب وتحتاج لقليل من الوقت لدراسة كافة الملفات وبالتالي لن يكون هناك مشاكل".

ويُدير الزمالك في الوقت الحالي لجنة برئاسة المستشار أحمد بكري، بعد قرار إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة بشأن المخالفات المالية.