صلاح على رأس قائمة من 9 لاعبين ضمن خطة ليفربول لتجديد العقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سلمى الموجي:

بدأ مايكل إدواردز، المدير الرياضي لنادي ليفربول الإنجليزي، خطة تجديد تعاقدات اللاعبين التي يجب اتخاذها خلال الأشهرالمقبلة قبل فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب تقارير لشبكة"ليفربول أيكو"، أن محمد صلاح و 8 لاعبين آخريين داخل نادي ليفربول لهم الأولوية في تجديد عقودهم، حيث تنتهي عقود هؤلاء اللاعبين في يونيو عام 2023.

وتضم القائمة كل من محمد صلاح، وساديو ماني، وفيرجيل فان دايك، وروبرتو فيرمينو، وفابينيو، ونابي كيتا، وجوردان هندرسون، وأليكس أوكسليد- تشامبرلين وشيردان شاكيري.

ولا يريد ليفربول الوصول لموقف جيورجينيو فاينالدوم الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ومن حقه الرحيل مجانا.

وأشارت الشبكة أن مستقبل محمد صلاح داخل ليفربول يتوقف على اتفاقهما حيث سييلغ اللاعب 31 عاماً بحلول وقت انتهاء عقده، وهذة ليست مشكلة ولكن قد يرغب الريدز في الحصول على مبلغ مالي كبير حال رحيله من أجل تمويل البدائل المناسبة لخلافته، أو تقديم عرض جديد له لتجديد تعاقده.

يذكر أن صلاح تساوى مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، كأكثر هداف بقميص الفريق في دوري أبطال أوروبا بـ21 هدفا، وعلى وشك أن يصبح الهداف التاريخي لليفربول أوروبيا.

وينطبق الأمر أيضاً على السنغالي ساديو ماني، الذي يعتبر بنفس أهمية محمد صلاح رغم انخفاض مستواه قليلًا في الموسم الحالي، ، لكنه لا يزال بإمكانه أن يكون مفيدًا بشكل كبير للريدز.

والثالث الأبرز هو فيرجيل فان دايك والذي يكبر صلاح وماني بسنة، ولكن من الصعب العثور على خليفة للمدافع الهولندي بعد عودته من الإصابة بقطع في أوتار الركبة، ومن المرجح أن يتم تجديد تعاقده.