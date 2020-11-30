الأهلي ينعي ميمي عبد الحميد نجم الكرة المصرية الأسبق

حرص النادي الأهلي على نعي ميمي عبد الحميد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والذي وافته المنية اليوم الاثنين وذلك من خلال بيان رسمي أصدره منذ قليل .

وقال النادي الأهلي في بيانه: " الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وقطاعات ‏النادي، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن ميمي

عبد الحميد، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، ‏الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح ‏جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان ". ‏

وفي سياق متصل شهدت القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي

أرسلها النادي اليوم إلى اتحاد الكرة غياب الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ» .‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة ‏كأس مصر لكرة القدم .‏

وفي سياق أخر حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على نعي الكابتن ميمي عبد الحميد، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، ‏الذي وافته المنية اليوم .