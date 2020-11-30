أحمد سامى: التنمر على شيكابالا عيب والرياضة ترفض العنصرية

استنكر أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى سموحه واقعة التنمر من قبل بعض الجماهير على محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك عقب انتهاء مباراة القرن الإفريقى فى نهائى دورى أبطال افريقيا من خلال "واقعة الكلب"، أو الذهاب إلى المقابر موضحا : ده أمر مرفوض تمامًا، مرفوض من قبل أي جمهور،باختلاف الإنتماءات

هذا الأمر غير مقبول فى المجتمع المصرى.

وأضاف مدرب سموحة أن ما صدر من بعض الجماهير ليس له علاقة بالتعصب ولكن له علاقة ويرتبط بالإنسانية، أن تكون إنسان هو امر مهم للغاية لان اللى حصل مع شيكابالا ده مؤلم للجميع ولن نقبل بتكراره فى

المستقبل لان الرياضة اخلاق والتشجيع لا يجب أن يخرج عن الروح الرياضية مهما كانت قوة المنافسات المحلية او حتى القارية.

ووجه أحمد سامى الشكر إلى ادارة الإهلى على وقفوها فى وجه التنمر الذى حدث على كابتن الزمالك واصدار بيان رسمى ضد ما حدث معلنة رفضها التام لكل أشكال العنصرية والتنمر .

وكان شيكابالا لاعب الزمالك،قد تعرض لحملة تنمرية وهجومية شرسة عقب انتهاء نهائى القرن الإفريقى من قبل جمهور الأندية المنافسة.