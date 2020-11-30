الاتحاد الانجليزي يحقق في إساءة عنصرية ضد كافاني

حقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في تعليق لمهاجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني، الذي تضمن عبارة إسبانية ربما تحمل في طياتها إساءة عنصرية.
وقاد كافاني، القادم من أوروجواي، فريقه يونايتد لقلب تأخره والفوز 3-2 على مضيفه ساوثهامبتون في الدوري، عندما أحرز هدفين، وهيأ الهدف الثالث بعد نزوله بديلًاعقب الاستراحة بين شوطي المباراة.
وردًا على رسالة تهنئة عبر "إنستجرام" كتب كافاني بالإسبانية: شكرًا أيها الزنجي، وظهر التعليق على الموقع بعد المباراة بوقت قصير قبل حذفه في وقت لاحق.
ويواجه كافاني الإيقاف لثلاث مباريات على أقل تقدير إذاأقر الاتحاد الإنجليزي للعبة أن التعليق ينطوي على إساءة عنصرية طبقًا للمادة الثالثة من لوائحه.
وكان لاعب ليفربول السابق لويس سواريز وهو من أوروجواي أيضًا عوقب بالإيقاف لثماني مباريات عندما استخدم الكلمة نفسها خلال مشادة مع الفرنسي باتريس إيفرا مدافع يونايتد في 2011.
وأحرز كافاني ثلاثة أهداف ليونايتد في الدوري منذ انضمامه إليه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
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