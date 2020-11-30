صالح جمعة يفسخ عقده بالتراضي مع الأهلي

توصل صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي، إلى اتفاق مع النادي الأهلي، يقتضي بفسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بالتراضي.

وعقد عبدالرحمن مجدي، وكيل أعمال صالح جمعة، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ظهر اليوم، وتم الاتفاق خلالها على فسخ عقد العقد بين الطرفين بالتراضي.

ومن المقرر أن يحصل صالح جمعة، على الاستغناء الخاص به بعد الاتفاق على فسخ تعاقده بالتراضي.

ويستعد النادي الأهلي إلى إعداد قائمة الفريق للموسم الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل إرسالها إلى اتحاد الكرة.

ولم يشارك صالح جمعة سوى دقائق قليلة

خلال الموسم الماضي، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر وكذلك مع بيتسو موسيماني.

كان صالح انضم للأهلي من إنبي في صيف 2015، ولكنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي في تشكيل المارد الأحمر حتى الآن.

وخلال تلك الفترة، شارك صالح في 72 مباراة مع الأهلي وسجل 12 هدفًا وصنع 13، كما انتقل معارًا للفيصلي السعودي في يناير 2018.