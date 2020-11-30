وُجِد أيمن يونس، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق قبل السفر للإسكندرية لخوض مباراة طلائع الجيش مساء الغد في نصف نهائي كأس مصر.
حرص أيمن يونس على الالتقاء بالجهاز الفني من أجل التأكيد على ضرورة التكاتف في الفترة المقبلة من أجل المصلحة العامة للفريق، مشددًا على أنلجنة الكرة ستعمل على تذليل العقبات والعراقيل كافة للحفاظ على استقرار الفريق.
وقام أيمن يونس بعقد جلسة خاصة مع محمود عبدالرازق "شيكابالا"، بصفته قائدًا للفريق لمطالبته بلم شمل الفريق والاطلاع على حالة اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة خاصة بين أيمن يونس وشيكابالا على هامش مران الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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