اتحاد الكرة يقرر إيقاف إمام عاشور مباراتين

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة توقيع عقوبة الإيقاف على إمام عاشور، لاعب الزمالك، مباراتين بعد طرده في لقاء الزمالك وإف سي مصر بربع نهائي الكأس.

كشف مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن الحكام محمود

البنا ومحمد معروف هما أقوى المرشحين لإدارة مباراتي الأهلي والزمالك مع الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر غدًا الثلاثاء.

يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش

في الخامسة مساء غدٍ على ملعب برج العرب في الإسكندرية، بينما يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء غد على ملعب ستاد السويس الجديد.

وكان اتحاد الكرة حدد يوم السبت المقبل موعدًا للنهائي على أن يقام في الثامنة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي.