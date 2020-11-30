ننشر مواعيد وتواريخ مباريات منتخب الشباب في تصفيات شمال أفريقيا

تنشر الوفد جدول مباريات منتخب الشباب في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم في موريتانيا العام المقبل بالمواعيد والتواريخ.

ويخوض المنتخب مواجهاته ايام 15 و18 و24 و27 ديسمبر المقبل، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة ليبيا في ستاد المنزة، ثم تونس في ستاد رادس، والجزائر في الجولة الرابعة على ستاد المنزة، واخيرا يلتقي مع المغرب

بملعب المنزل، وتقام كل المباريات في الثانية ظهرا.

قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، فتح تدريب اليوم الأثنين على الملعب الفرعي باستاد القاهرة في تمام الثالثة مساء لجميع وسائل الإعلام.

ويستعد المنتخب لدخول معسكر مغلق استعدادًا، للمشاركة في فعاليات

بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل، في تونس والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وتحتضن بتونس البطولة في الفترة من 15ديسمبر المقبل الي 27 من الشهر ذاته، ، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا أيضًا.

ويتكون الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشباب، من عبد الستار صبري وهشام عبد المنعم وأحمد فاروق مدربين ومحمد رزيقة مدربا لحراس المرمي ودكتور وليد منظور طبيب وهشام عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي وعلاء سعيد للأدوات المساعدة.