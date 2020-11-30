بعد الإطاحة بـ”مرتضى منصور”.. صفقات الزمالك في مهب الريح، ونجوم الفريق على وشك الرحيل

جاء قرار الإطاحة بإدارة نادي الزمالك برئاسة “مرتضى منصور“، ليصيب جماهير النادي الأبيض بحالة من الفزع الشديد، في ظل تلاحم المواسم، وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح الغريم التقليدي الأهلي، رغم أن كل المؤشرات كنت تصب في مصلحة الفارس الأبيض قبل المباراة.

وكشفت مصادر خاصة داخل نادي الزمالك، أن اللاعبين يعيشون في حالة سيئة للغاية، بسبب رحيل رئيس الزمالك، ثم استقالة المشرف العام على الكرة “أمير مرتضى منصور” من منصبه، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس الإدارة وإحالته للنيابة العامة بسبب وجود مخالفات مالية.

ومن أبرز الأزمات التي يعيشها الزمالك حاليا، عدم حصول عدد كبير من اللاعبين على مستحقاتهم المالية، والتي رهنها المجلس السابق بالحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا، وهو الأمر الذي لم يحدث، حيث كان مرتضى منصور قد وعد اللاعبين بالحصول على مكافأة قدرها مليون جنيه لكل لاعب، بالإضافة إلى صرف جميع الرواتب المتأخرة.

فرجاني يرغب في الرحيل

والأزمة الآخرى التي يعيشها النادي حاليا، هو رغبة بعض اللاعبين في الرحيل رسميًا، خاصة فرجاني ساسي، والذي سيكون من الصعب على اللجنة المؤقتة التي تُدير النادي حاليا، توفير راتبه السنوي والذي يصل إلى مليون و 700 ألف دولار.

ولن يكون فرجاني وحده الذي سيطالب بالرحيل، الأمر قد يتمد للاعبين آخرين، خاصة المهاجم مصطفى محمد الذي حصل على وعد سابق من جانب إدارة النادي بالرحيل إلى الاحتراف الأوروبي، بعدما تلقى عروض من جانب نادي بشكتاش التركي وعرض فرنسي آخر.

وكان المغربي أشرف بنشرقي قد تلقى عرضا من الدوري الإماراتي، لكن اللاعب مصيره غامض، في ظل ارتباطه بعقد سارٍ مع النادي، وتلك الأمور جعلت جماهير الزمالك تعيش في حالة قلق شديد، خوفًا من انهيار الفريق، في ظل حالة الاستقرار التي كان يفرضها تواجد مرتضى منصور، والذي كان يؤمن رواتب الأجانب بصفة خاصة.

صفقات الزمالك في مهب الريح

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات سابقة مع عدد من اللاعبين، أبرزهم إسلام صالح ونبيل عماد “دونجا” ورجب بكار، والمغربي وليد الكرتي، كما أن هناك مفاوضات قادها عضو مجلس الإدارة إسماعيل يوسف، مع المحترف المصري أمير عادل لتدعيم مركز صانع الألعاب.

وباتت خريطة التعاقدات في الزمالك غامضة، في ظل رحيل مجلس الإدارة، كما أن هناك بعض اللاعبين أيضا لديهم نية في الرحيل وهم كريم أحمد “بامبو” ومحمد عبدالسلام ومحمد عواد.

ومن المقرر أن يتولي أيمن يونس ملف إدارة كرة القدم في نادي الزمالك، من أجل إنهاء كافة الأزمات سريعا، وسط حالة من الترقب الشديد لمواجهة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش في بطولة كأس والتي ستقام مساء الثلاثاء.

..