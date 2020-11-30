سوق الانتقالات| ميلان يرغب في الاحتفاظ بلاعب ريال مدريد

يرغب عملاق الدوري الإيطالي إيسي ميلان في تحويل صفقة إعارة براهيم دياز القصيرة من ريال مدريد إلى انتقال دائم في عام 2021.

ونجح اللاعب الدولي الإسباني تحت 21 سنة في ترسيخ مكانته بسرعة في فريق المدرب “ستيفانو بيولي” هذا الموسم، حيث شارك في ست مباريات في الدوري وقدم عطاءات ساعدت زملاء زلاتان إبراهيموفيتش على تصدر الكالتشيو حتى الآن.

ويقضي عقده الحالي مع ميلان بالعودة إلى ريال مدريد في نهاية موسم 2020/21، ومع ذلك، وفقًا للمدير الرياضي للنادي الإيطالي “فريدريك ماسارا”، فإنهم يريدون التفاوض على شراء عقد دياز في الأشهر المقبلة.

وقال ماسارا في مقابلة مع قنوات DAZN عن الإسباني ذو الأصول المغربية: “براهيم يبلي بلاءً حسناً في ميلان، ونحن سعداء وراضون معه. يمكننا أن نقدم له الكثير من أجل مستقبله وسنتحدث مع ريال مدريد في الأشهر المقبلة”.

ومن المحتمل أن يتوقف مستقبل دياز في سان سيرو على مستقبل اللاعب الدولي التركي “هاكان كالهان أوغلو”، حيث من المقرر أن ينتهي عقد هذا الأخير مع النادي في يوليو 2021.

وإذا كثف ميلان مفاوضاته مع ريال مدريد بشأن شراء عقد براهيم دياز فإن النادي الملكي لن يمانع اذا وصل عرض بقيمة 25 مليون يورو، خاصة وان فرصه مع الفريق الأول في سانتياجو برنابيو قلت بشكل كبير في ظل اعتماد زيدان على فالفيردي وأوديجارد.

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