أخبار سيئة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تعرض مانشستر يونايتد الإنجليزي لضربة موجعة، خلال مباراته أمام مضيفه ساوثهامبتون، التي انتهت بفوز الشياطين الحمر (3-2)، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات مانشستر يونايتد مهددًا بفقدان حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، خلال مواجهته المرتقبة لضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصيب دي خيا في ركبته أثناء محاولته التصدي للركلة الحرة، التي نفذها قائد ساوثهامبتون “جيمس وارد براوس” وسجل منها الهدف الثاني.

وبدا الألم على دي خيا، في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، حيث لم يتمكن من إكمال اللقاء، ليخرج بين الشوطين.

ليحل مكانه الحارس الإحتياطي الواعد، دين هندرسون، الذي خاض أولى مبارياته بقميص مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان على ملعب أولد ترافورد، مساء الأربعاء القادم، وعينه على تحقيق الثلاث نقاط لضمان التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مانشستر يونايتد يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد تسع نقاط؛ من ثلاثة انتصارات وهزيمة.