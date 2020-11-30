شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى الكاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الأهلى تحضيراتة اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقررة غدا الثلاثاء فى نصف نهائى كاس مصر وينتظر ان يركز بيتسو موسميانى المديرالفنى خلال المران الأخير على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها بجانب مراجعة الخطة . وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي، فى حراسة المرمى وأمامة علي معلول و أيمن أشرف و ياسر إبراهيم و محمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد مجدي قفشة و حسين الشحات ومروان محسن. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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