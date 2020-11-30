شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز غيابات الأهلى فى نصف نهائى كاس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتقد الأهلي جهود عدد من لاعبية فى مباراة الاتحاد السكندرى غدا الثلاثاء فى نصف نهائى كاس مصر حيث تأكد غياب الخماسي المصاب بكورونا، أحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وأحمد ريان وصالح جمعة والمالي أليو ديانج، بينما يعود وليد سليمان مجددًا بعد تعافيه من الفيروس.

ويغيب طاهر محمد طاهر الوافد الجديد للإصابة، وقد يشهد اللقاء الظهور الأول للمغربي بدر بانون بعد إتمام إجراءات قيده، بينما يعتمد موسيماني على كافة أسلحته لعبور عقبة الاتحاد بجانب الثلاثي العائد من الإعارة ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن.