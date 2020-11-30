شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز يضيف 41 ميدالية لدولاب بطولات الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق النادي الأهلي للجمباز المركز الأول في بطولة الجمهورية تحت7 و8 سنوات، محققا 41 ميدالية ذهبية، وذلك خلال المنافسات التي أقيمت على صالة نادي مدينة نصر. ونجح جمباز الأهلي تحت 7 سنوات «بنين» في حصد 20 ميدالية ذهبية، والحصول على المركز الأول، بمشاركة اللاعبين: إبراهيم أحمد - آدم إسلام- آدم محمد - زياد هاني- ساجد عادل - سليم أحمد - سيف محمد - عبدالله محمد- عمار محمد - عمر باسل - عمر محمد - فارس يامن- مالك تامر - مروان إيهاب - معاذ سمير- ياسين أسامة - ياسين محمد - يحيي تامر - يحيي محمد- يوسف عمر.

بينما حقق فريق الناشئين تحت 8 سنوات «بنين» المركز الأول في البطولة بعد حصد 21 ميدالية ذهبية، ومثل الفريق كل من: أحمد محمد - أحمد محمود- ادم أحمد - آدم محمود- أنس حازم - أنس محسن- باسل صلاح- حمزة محمد- حمزة معوض - عبد الرحمن أحمد - عبد الرحمن طارق- عدنان سعيد- على شريف - علي فهمي- علي إبراهيم- مالك تامر - مالك عماد- محمد أحمد عبد الحميد- محمد أحمد فؤاد- محمد حسن - ياسين عبدالرحمن.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الجمباز بالأهلي من الدكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز، عرفات محمد مدربا عاما، طارق حلمي المدير الإداري، أنس خضر مدربا، محمد عبد الرحمن مدربا، محمد جاد مدربا، محمد رمضان مدربا، محمود فؤاد مدربا، يوسف محمود مدربا، يحيي مصطفى إداريا ، وائل ياسين إداريا، عبدالله نبيل إداريا، أحمد مسعد طبيب الجهاز، ورانيا العبد إخصائي العلاج الطبيعي. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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