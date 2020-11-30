شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواصل تدريباته بمعسكر القاهرة ويواجه إنبى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه بقيادة أحمد سامى المدير الفنى تدريباته اليومية على فترتين طبقا لبرنامج الإعداد المحدد من قبل الجهاز الفنى، وذلك فى إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الدورى العام الجديدة وذلك بمعسكر الفريق المقام فى القاهرة.

وخاض الفريق مواجهة ودية أمس أمام بيراميدز وقان فيها المدير الفنى بخوض اللقاء بتشكيلين مختلفين من أجل الوقوف على حقيقة المستوى الفنى والبدنى الذى وصل اليه اللاعبون قبل انطلاق المعترك الكروى. واستغل أحمد سامى وجهازه المعاون المباريات الودية التى خاضها "الموج الأزرق" فى الفترة الأخيرة من أجل تحقيق الانسجام والتفاهم المطلوب بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى، خاصة أن سقف طموحات الإدارة مرتفع للغاية فى ظل القدرات التدريبية الكبيرة التى يتمتع بها المدير الفنى وأيضا تحسبا للمشاركة فى البطولة العربية فى موسمها الجديد.

وقد أبدى المدير الفنى لسموحة ارتياحه الشديد بعد المتسوى الطيب الذى ظهر عليه اللاعبون خلال مواجهة بيراميدز ووجود تقارب كبير فى مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا بالإضافة إلى الوصول الى درجة كبيرة من الانسجام بين كل العناصر المقيدة فى قائمة الفريق فى الموسم الجديد.

ويخوض سموحة مباراة ودية جديدة يوم الأربعاء المقبل أمام انبى فى ختام مبارياته الودية بالقاهرة قبل العودة إلى الأسكندرية مرة آخرى والاستعداد لمواجهة غزل المحلة فى افتتاح بطولة الدورى العام. وتعاقد سموحة مع 8 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبدالكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر. ورحل عن سموحة كل من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو الاضافة الى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة.