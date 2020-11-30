شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية: الزمالك مطالب بـ30 مليون جنية لتسجل لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن نادي الزمالك مطالب بسداد مبلغ 30 مليون جنيه لخزينة الجبلاية، حتى تتم الموافقة له على تسجيل قائمة اللاعبين الأولي، والتي تضم اللاعبين القدامي لاتاحة الفرصة للمشاركتهم في بطولة الكأس.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر أسمه أن اليوم هو آخر موعد لقيد القائمة الأولية، على أن يبدأ من الغد اتحاد الكرة في استلام القوائم الجديدة لأندية الدورى الممتاز وحتى 6 ديسمبر المقبل.

وأوضح أن الزمالك مطالب بسداد المبلغ السابق لقيد لاعيبه، وإلا سيحتفظ الأبيض بنفس قائمة الموسم الماضى دون قيد لاعبين جدد، وفى حالة رغبته في استبعاد أي منهم بعد اليوم سيكون مطالبا بسداد قيمة الموسم كاملا لأى لاعب يرحل عن الأبيض بعد اليوم الاثنين.