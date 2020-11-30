شكرا لقرائتكم ثنائى بيراميدز ينضم لمنتخب الشباب استعدادا لبطولة شمال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم الثنائي إبراهيم عادل "ديبالا"، ومحمود صابر، لاعبا فريق الكرة بنادي بيراميدز، لمعسكر منتخب شباب، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس.وتعافى صابر من فيروس كورونا، بعد أن أثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب سلبيتها، لينضم لمعسكر شباب الفراعنة، استعدادًا للبطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

وتحتضن تونس البطولة في الفترة من 15ديسمبر المقبل الي 27 من الشهر ذاته، ، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا أيضًا.

ويتكون الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشباب، من عبد الستار صبري وهشام عبد المنعم وأحمد فاروق مدربين وحازم عامر للاحمال ومحمد رزيقة مدربا لحراس المرمي ودكتور وليد منظور طبيب وهشام عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي وعلاء سعيد للأدوات المساعدة.