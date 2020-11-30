شكرا لقرائتكم شوقى غريب :وافقت على الغاء ودية اليابان حتى لايحدث خلل فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى أنه وافق على إلغاء ودية اليابان حتى لايحدث خلل فى مسابقة الدوري ، وقال شوقى غريب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات شخص محترم ومجتهد واجتمع معى فور توليه المسئولية وأبلغنى بصعوبة الموافقة على إقامة وديات خارج الاجندة الدولية وعلى رأسها ودية اليابان ووافقت على الغاؤها رغم ان كل تكاليفها كانت على نفقة الجانب اليابانى وذلك حتى لايحدث خلل فى مسابقة الدوري".

وتابع شوقى غريب :""لعبت مباريات كثيرة مع المنتخب الأولمبى وبدأت مرحلة إعداد المنتخب للأولمبياد منذ فترة طويلة، وفى رأيى الدورى وعودته بعد أزمة كورونا كانت سبباً فى ظهور المنتخب الأول والأولمبى بهذه الصورة الرائعة لذلك لابد أن نسعى لإنتظام المسابقة حتى تساهم فى إفراز لاعبين متميزين قبل اوليمبياد طوكيو".

وفى وقت سابق ، روى شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، موقفاً طريفاً جمعه بعمار حمدى لاعب المنتخب والاتحاد السكندرى، وقال شوقى غريب فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "يوم ودية البرازيل وضعت موعد الغداء للمنتخب فى الرابعة عصراً، خاصة أن المباراة كانت فى التاسعة مساءً، وحينما أخبرت اللاعبين اعترض عمار حمدى قائلا "مقدرش أقعد خمس ساعات بدون أكل".

وأضاف شوقى غريب، "قولتله خلاص ياعمار ممكن تأكل أنت الساعة 6 هجبلك سندوتشات ولما نوصل الملعب هتلاقى هناك فاكهة على الساعة 7.30 ابقى كمل أكل قالى ماشى، وفعلاً عملت سندوتشات كفتة وخدتها معايا عشان عمار يأكلها".