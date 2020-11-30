الاتحاد يختتم معسكره بالقاهرة ويتجه للسويس استعدادا لمواجهة الأهلي

جدة - عمرو شويل اختتم نادى الاتحاد السكندرى اليوم الإثنين معسكره بالقاهرة واتجه فى طريقه للسويس استعدادا لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

ودخل الاتحاد السكندرى فى معسكر مغلق ابتداء من أمس السبت، وحتى موعد مباراة الأهلى وأصطحب العميد 24 لاعباً فى معسكر الاتحاد وهم: عماد السيد و عمرو خليل و صبحى سليمان، محمود شعبان وهشام صلاح ومحمود رزق ومروان النجار وكريم يحيى وصبرى رحيل وعبد السميع سيمو والسيد سالم، خالد الغندور وأحمد نبيل مانجه وأحمد حجى و محمد الصباحى وأحمد راشد و مروان عطيه ورزاق سيسيه وعمار حمدى و خالد قمر و كريم ممدوح و مومن محمد و محمد كامل و محمد بلال .

أعلن الدكتور عمرو الأشلم طبيب الاتحاد السكندرى، سلبية تحاليل رابيد تيست لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والادارى و الطبى وهو الكاشف السريع عن المؤشرات الخاصة لفيروس كورونا، ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة الأهلى بعد غد الثلاثاء فى نصف نهائى كأس مصر والتى يأمل أبناء الإسكندريه فى المنافسة عليها وكان الاتحاد قد حصل على كأس مصر 6 مرات أخرها عام 76.

ونجح الاتحاد فى التأهل فى منافسات نصف النهائى كأس مصر بعد فوزه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف لخالد قمر والسيد سالم.

وتأكد غياب حسام عاشور ومحمود الزنفلى وعمر الميدانى، ولم يتحدد مصير هشام محمد حتى الآن حيث انقطع اللاعب عن التدريبات منذ 4 أيام وهناك مفاوضات لرحيل اللاعب عن الفريق.