شكرا لقرائتكم ساسي يودع مرتضى وأمير: كنا عائلة واحدة وقلب واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدولى التونسي فرجانى ساسي لاعب وسط نادى الزمالك المدافع على توديع مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة النادى المقال ونجله أمير المشرف على الكورة حيث نشر تغريدة عبر حسابه على توتير ائلا لهما : كنا عائلة واحدة وقلب واحد شكرا لكم أتمنى التوفي لكما فى رحلة نجاح وصل المستشار أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك الجديد، مقر القلعة البيضاء بميت عقبة فى أول ظهور له داخل أروقة النادى بعد قرار تكليفة برئاسة النادى، بعد بيان وزارة الشباب والرياضة الذى تضمن إيقاف مجلس الزمالك لحين التحقيق فى المخالفات المالية التى وقع فيها المجلس بمعرفة النيابة العامة. ووصل المستشار البكرى ومعه وفد من مسئولى وزارة الشباب والرياضة، ويعقدون حاليا اجتماعا مغلقا بمقر النادى الأبيض.

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كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن نادى الزمالك مطالب بسداد مبلغ 30 مليون جنيه تقريبا لخزينة الجبلاية حتى يتم السماح له بقيد قائمته الأولية استعدادا للموسم الجديد والتى تضم اللاعبين القدامى، خاصة وأن اليوم هو أخر موعد لقيد القائمة الأولية، على أن يبدأ من الغد اتحاد الكرة فى استلام القوائم الجديدة لأندية الدورى الممتاز وحتى 6 ديسمبر المقبل. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الزمالك بسداد المبلغ السابق لقيد لاعيبه، وإلا سيحتفظ الأبيض بنفس قائمة الموسم الماضى دون قيد لاعبين جدد، وفى حالة رغبته فى استبعاد أى منهم بعد اليوم سيكون مطالبا بسداد قيمة الموسم كاملا لأى لاعب يرحل عن الأبيض بعد اليوم الاثنين.

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