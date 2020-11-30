بعد احتفالات بطولة أبطال إفريقيا.. إصابة مهاجم الأهلي بكورونا.. واستبعاده من مواجهة الاتحاد السكندري غدًا

أصيب صلاح محسن مهاجم الأهلي المنتهية إعارته لسموحة بفيروس كورونا، ليقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني استبعاده من مواجهة الاتحاد السكندري غداً الثلاثاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك بعد إصرار جهاز الكرة على عمل مسحة في هذا التوقيت، لاختلاط لاعبي الفريق بالعشرات من جماهير وأعضاء النادي اثناء احتفالات الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد مسئولو الأهلي أن نتيجة المسحة جاءت لجميع اللاعبين سلبية ماعدا المصابين من قبل وهم صالح جمعة واليو ديانج وأحمد ريان ومحمد شريف بالإضافة لإصابة صلاح محسن، فيما سيتم إعادة المسحة للثنائي وليد سليمان وأحمد رمضان بيكهام ، بعد أن جاءت المسحة قبل الأخيرة سلبية إلا أن المسحة الأخيرة جاءت إيجابية ليقرر جهاز الكرة إعادة المسحة للثنائي. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويدخل فريق الكرة بالنادي الاهلي معسكر مغلق اليوم الاثنين استعداداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها التاسعة من مساء غداً بالسويس في نصف نهائي كأس مصر.

ويُعلن موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق عقب مران اليوم ومن المقرر أن تشهد القائمة بعض الصفقات الجديدة التى تم إبرامها الصيف الجاري وهي المغربي بدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر والرباعي العائد من الإصابة ناصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف.

وأقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حفل تكريم لفريق الكرة بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة على حساب الزمالك ، حيث حرص مجلس الخطيب على إقامة حفل تكريم للفريق بمقر الجزيرة مساء أمس الأول ، السبت، حضره جميع اللاعبين والجهاز الفني تكريماً وتقديراً لهم بالتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة ، وجاءت الحفل وسط "زفة بالمزمار البلدي" التى صالت وجالت داخل أرجاء النادي باللاعبين ومعهم كأس أفريقيا التى حصدها النارد الأحمر بعد غياب 7 سنوات.