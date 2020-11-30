الامارات | بينتو لـ"الامارات اليوم": التدريبات الشاقة ليست السبب الوحيد لرحيلي عن منتخب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن بينتو لـ"الامارات اليوم": التدريبات الشاقة ليست السبب الوحيد لرحيلي عن منتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو أن ما يتردد حول رحيله عن تدريب المنتخب الوطني بداعي تطبيقه لتدريبات شاقة أسهمت في تعرض العديد من اللاعبين لإصابات مختلفة، ليس السبب الوحيد لرحيله عن «الأبيض».

وقال بينتو لـ «الإمارات اليوم» في تصريح خاص ومقتضب حول الأسباب التي أسهمت في عدم استمراره مع المنتخب الوطني، إنه هناك العديد من المشاكل المختلفة، لا يمكن اقتصارها على شكوى اللاعبين من التدريبات الشاقة، لافتاً إلى أن الفترة الحالية ليست طبيعية بشكل عام، بداعي جائحة فيروس كورونا، والعديد من المشاكل الأخرى، التي لم يكشف عنها.

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