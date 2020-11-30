شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يكشف الفارق بين «فايلر» و«موسيماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، عن الفارق بين رينيه فايلر المدير الفني السابق، والمدرب الحالي بيتسو موسيماني.

وقال أفشة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «كل الاحترام للسويسري فايلر، وكان يطلب مني اللعب رأس حربة ثانٍ، أو ديفيندر ثالث في وسط الملعب، ولعبت معه في الناحية اليسري وهو ليس مكاني، لكن مع موسيماني ترك لي الحرية، وألعب في المساحات الخالية، وتلك الحرية منحتني التألق، وسبق ومنحني الكابتن أحمد حسن هذه التعليمات في لقاء بيراميدز والداخلية خلال المباراة الواحدة التي قاد خلالها الفريق في الموسم قبل الماضي».

وأضاف: «لحظة الهدف في الزمالك لا تنسي، فرحت بشكل هيستري، وبعد اللقاء ذهبت إلى بلدي، فرحتي لا توصف وسط أهلي وعائلتي ووالدي ووالدتي، وفي القاهرة لا يوجد اصدقاء كثيرين لي، لذلك مسقط رأسي دائما هي فرحتي الحقيقية وسط الأهالي هناك».

وواصل: «علاقتي خاصة مع الناس في مسقط رأسي، أعرفهم جميعًا، والفرحة لم تكتمل إلا معهم، فخور دائما بهم».

وحول المقارنة مع عبدالله السعيد، قال افشة: «لعبت معه في بيراميدز، وهو شخصية محترمة، لكن مفيش حاجة اسمها مفيش بديل، نلعب في نفس المركز، وكل لاعب له إمكانياته، وشرف لي أن يقال عني أنني خليفة السعيد، ولكن لا أضع نفسي في منافسة معه».

وأتم: «سجلت مع منتخب مصر في مرمى توجو، وهذا لا يعني أنني أفضل من السعيد، فهو كل واحد لديه امكانياته وشخصيته الخاصة».