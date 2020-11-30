شكرا لقرائتكم خبر عن 9 سنوات «كابوس».. ما هو سيناريو 2005 الذي يخشاه الزمالك؟ (تسلسل زمني) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كابوس يحلق في الأفق لكل عشاق نادي الزمالك بعد إصدار وزارة الشباب والرياضة أمس قرار بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، وتعيين لجنة معينة يرأسها المستشار احمد البكري، لإدارة شؤون النادي بشكل مؤقت.

ويخشى جماهير ميت عقبة، أن يكون قرار «الشباب والرياضة» هو باكورة لتكرار سيناريو عام 2005، حين دخل النادي في دوامه من المجالس المتعاقبة مما خلف عدم الاستقرار الإداري، حتى عام 2014، لتكون حصيلة تلك الحقبة من تاريخ الفارس الأبيض، تعاقب 8 مجالس إدارات، في 9 سنوات، منها 5 مجالس معينة، ليشكلوا تسع سنوات عجاف في تاريخ نادي الزمالك، وبمجيء مجلس البكري، يصبح ذلك هو المجلس السادس المؤقت يتولى إدارة النادي منذ عام 2005.

فما هو سيناريو 2005 الذي تخشاه جماهير القلعة البيضاء؟

مرتضي منصور (إبريل 2005- ديسمبر 2005) منتخب

البداية كانت مع انتخابات الجمعية العمومية بنادي الزمالك، في إبريل 2005، وفاز المستشار مرتضي منصور برئاسة النادي للمرة الاولي في تاريخه، سرعان ما شهدت ولاية «منصور» خلافات عدة، سواء داخل أروقة القلعة البيضاء، أو مع الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية.

واستقال 6 من أعضاء المجلس إدارة النادي، ‏على رأسهم نائب الرئيس «اسماعيل سليم» و«المندوة الحسيني» امين الصندوق، كما شطب «الزمالك» من مسابقات كرة اليد، بعد إصرار منصور على حضور مباراة نهائي كأس مصر لكرة اليد، وعدم امتثاله لعقوبة اتحاد كرة اليد المصري بإيقافه من حضور المباريات.

مرسي عطالله (ديسمبر 2005- إبريل 2006) معين

وفي 21 ديسمبر 2005، أصدر الدكتور ممدوح البلتاجي وزير الشباب قرارا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين مجلس جديد مؤقت بقيادة مرسي عطا الله تستمر مهمته لمدة عام إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

مرتضي منصور (إبريل2006- أغسطس 2006) عودة لاستكمال فترته

وفي 2 إبريل 2006، قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الشباب، بحل مجلس مرتضي منصور، ليعود رئيسا لنادي الزمالك، لكن حكمت المحكمة بعدم عودة الـ 6 أعضاء المستقيلين.

ممدوح عباس (أغسطس 2006- نوفمبر 2008) معين

وفي 9 أغسطس عام 2006، قرر المجلس القومي للرياضة حل مجلس إدارة نادي الزمالك مرة أخرى، بداعي اكتشاف مخالفات مالية، وتم تعيين مجلس مؤقت لإدارة شؤون النادي مدة عام واحد، برئاسة «ممدوح عباس»، لكن إدارته استمرت حتى عام 2008، بعد التمديد له.

محمد عامر (نوفمبر 2008- مايو 2009) معين

16 نوفمبر 2008، أصدر المجلس القومي للرياضة قراراً بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الانتخابات برئاسة الدكتور محمد عامر، لمدة عام واحد.

ممدوح عباس (مايو 2009 – سبتمبر 2010) منتخب

الجمعة 29 مايو 2009، عقد انتخابات تنافس خلالها كل من مرتضي منصور، وممدوح عباس وانتهت بفوز الأخير، برئاسة القلعة البيضاء، لكن «منصور» أصر على أن الانتخابات مزورة ورفض نتائجها.

وبموجب نتائج الانتخابات كان من المقرر أن يتولى «عباس» رئاسة النادي لأربع سنوات، لكنه لم يهنأ بها.

جلال إبراهيم (سبتمبر 2010- ديسمبر 2011) معين

22 سبتمبر 2010 صدر قرار من المجلس القومي للرياضة بتعيين المستشار جلال إبراهيم رئيسا مؤقتا لنادي الزمالك حتى يوليو 2011 على الأقل وحتى إجراء انتخابات جديدة، وذلك بعد حصول مرتضي منصور على حكم محكمة يقضي بحل مجلس ممدوح عباس.

وفي الاحتفال بمئوية النادي 10 نوفمبر 2011، ناشدت جماهير الزمالك منصور بالتنازل عن دعواه القضائية، الأمر الذي استجاب له المستشار في نوفمبر من 2011، بحسب ما أكد «منصور» حين تنازل عن قضية «تزوير» انتخابات الزمالك في 22 من نفس الشهر، تلك القضية التي حصل فيها على حكم ضد ممدوح عباس يقضي حل مجلسه.

ممدوح عباس (ديسمبر 2011- مايو 2013) عودة لاستكمال فترته

وفي 20 ديسمبر 2011 قررت المحكمة الإدارية العليا عودة «عباس» لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى بعد انتهاء خصومته مع مرتضي منصور.

وفي مايو 2013، انتهت ولاية «عباس» الأمر الذي دفع وزارة الرياضة لإصدار قرار بمد عمل المجلس حتى موعد الانتخابات المقبلة من أجل الحفاظ على استقرار النادي.

كمال درويش (أكتوبر 2013 – مارس2014) معين

19 أكتوبر 2013 فاجأ وزير الشباب والرياضة طاهر أبوزيد الجميع بوقف قرار المد لمجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس، واسندت المهام لمجلس إدارة جديد، بقيادة الدكتور كمال درويش.

مرتضى منصور (مارس 2014- نوفمبر 2020) منتخب

وفي 28 مارس 2014 أجريت انتخابات نادي الزمالك، وخسر «درويش» رئاسة النادي لصالح مرتضي منصور، لتبدأ بذلك حقبة جديدة في تاريخ النادي اتسمت بهيمنة المستشار على القلعة البيضاء على مدار 6 سنوات، وجُدد لمرتضي منصور مرة أخرى خلال انتخابات عام 2017، واستمرت رئاسته للنادي حتى اتخذت «الشباب والرياضة»، قرار بحل مجلس إدارة نادي الزمالك أمس.

الحصيلة الكروية من تلك الفترة

وكان رصيد الفارس الأبيض من البطولات خلال تلك الفترة المتوترة، التي امتدت إلى 9 سنوات، بطولتين كأس مصر عام 2007، وعام 2013، وابتعاد الفريق عن المنافسة في المحافل الأفريقية، كما تصاحب ذلك مع تراجع نتائجه في الدوري المصري.

بجانب ذلك كان لاعبوا الفريق يعانون من تأخر مستحقاتهم، أحمد جعفر مهاجم نادي الزمالك يروي في أحد لقاءاته الإعلامية أنه في يوم من الأيام تغيب محمد عبدالشافي لاعب الفريق عن التدريبات، وبعد أتصال أصدقاؤه للاطمئنان عليه تبين أن اللاعب ليس معه ثمن البنزين ليأتي إلى تدريبات الفريق.

وأضاف اللاعب أن نادي الزمالك في تلك الفترة لم يكن فيه أموال، مشيرا إلى أن في تلك الفترة كان من الممكن أن تحصل على 10 أو 15 ألف جنيه من مستحقاتك لتقضي بهم ثلاث أو أربع أشهر، و«أسمك بتلعب في نادي الزمالك».

إبراهيم سعيد مدافع نادي الزمالك، يروي في إحدى اللقاءات التلفزيونية، كواليس هزيمة الزمالك من الرجاء المغربي في البطولة العربية عام 2006، قائلا إنها أسوء مباراة في تاريخه مع الفريق، لافتا إلى أن تلك الفترة كانت تشهد عدم استقرار كبير في الزمالك، ولم تكن تصرف المستحقات، وكشف: «ذهبنا إلى المباراة بتاكسيات لأن الباص لم يأتي في ذلك اليوم، مما جعلنا نذهب متأخرين إلى المباراة«.

لاعب أخر حضر تلك الحقبة من تاريخ النادي وهو أحمد حسام ميدو، في وقت سابق وصف ما كان يحدث في إدارة نادي الزمالك بأمر «غير طبيعي»، وذك حين أقدم اللاعب على العودة من الاحتراف، وكانت لديه مستحقات داخل النادي، لكن اللاعب فوجئ بأن الأمر يتطلب لصرف مستحقاته، إمضاء كابتن «حسن حمدي» رئيس نادي الأهلي وقتها، بصفته رئيس وكالة الأهرام الراعي الرسمي لنادي الزمالك، الأمر الذي شجع ميدو على العودة للخارج من جديد.

يذكر أن تاريخياً تم حل مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل السلطات الرسمية، عدة مرات قبل 2005، أولها كان عام 1967 في أعقاب النكسة، وعام 1996، حل المجلس القومي للشباب والرياضة مجلس إدارة نادي الزمالك، في أعقاب انسحاب الزمالك أمام الأهلي من مباراة القمة.