شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من البنوك لتغيير التوقيعات فى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد في مقر نادي الزمالك وفد من البنوك لتغيير التوقيعات من أجل تسلم المهمة الجديدة للجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة. وصلت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء اليوم لتسلم مهام عملها، وتضم كل من أحمد بكرى رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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