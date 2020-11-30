شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع جوائز الألعاب الأوليمبية.. ميار الشريف تحصد «أفضل إنجاز رياضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين المصريين أمس الأحد، بفندق كونكورد السلام.

وقام المنتدى تحت رعاية اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة الأوليمبية المصرية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشورى، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، ورؤساء الاتحادات الأوليمبية، بجانب عدد من رموز الرياضة المصرية. وتم توزيع جوائز الأفضل لموسم 2019-2020، والذين تم اختيارهم بناءً على لجنة التقييم التي ضمت عدد من نجوم الرياضة والإدارة والتدريب.

وجاءت الجوائز كالتالي: - جائزة أفضل لاعب للكبار: مناصفة بين محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، وعبدالرحمن عرابي، لاعب منتخب الملاكمة. - جائزة أفضل لاعبة للكبار: مناصفة بين هانيا مورو، لاعبة منتخب السباحة، وجيانا فاروق، لاعبة منتخب الكاراتيه. - أفضل لاعب ناشيء: محمد حمزة، لاعب منتخب السلاح. - أفضل لاعبة ناشئة: سلمى أيمن، لاعبة منتخب الخماسي الحديث. - أفضل لاعب بارالمبي: شريف عثمان، لاعب منتخب رفع الأثقال. - أفضل لاعبة بارالمبية: مناصفة بين أية أيمن، لاعبة منتخب السباحة، ورحاب رضوان، لاعبة منتخب رفع الأثقال. - أفضل لاعب لعبة جماعية بارالمبية: أحمد عاصم، لاعب منتخب كرة السلة. - جائزة الطفرة الرياضية: هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة. - جائزة أفضل إنجاز رياضي: محمد صفوت وميار شريف، لاعبا منتخب التنس الأرضي. كما تم إعلان الزي الرسمي الخاص بالبعثة الأوليمبية المصرية في طوكيو 2021، من تصميم مريم حسام.