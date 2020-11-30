شكرا لقرائتكم أيمن يونس يغادر الزمالك بعد الاجتماع مع البكرى الرئيس المكلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

غادر الثنائى أيمن يونس عضو لجنة الكرة الجديد بالزمالك ومحمد عطية المحام العام الأول والمكلف بعضوية اللجنة المعينة لإدارة الزمالك مقر النادى عقب اجتماعهم مع المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المعينة لإدارة القلعة البيضاء ، ورفض يونس وعطية الادلاء بأى تصريحات لوسائل الاعلام ، وعينت وزارة الشباب والرياضة مجلس جديد للزمالك، مكون من أحمد البكري محمد حميدة، قاضي، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول.‏

وفى وقت سابق ، كشف أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك طبيعة دوره فى المرحلة المقبلة مع القلعة البيضاء ، حيث كتب عبر حسابه على تويتر : "نحافظ على فرقة الكرة أهم أولويتنا.. بصراحه مجموعه لاعبين صعب تكرارهم.. رجاله وأبطال متميزين بجد.دلوقتي يرجع مجلس الإداره تاني بعد حل المشكله أو انتخابات ومجلس إداره جديد.. المهم نلتزم نحافظ على الفرقه زي ما هي ده دورنا كأولاد للنادي ناحيه الفريق وجماهيره العظيمه .يارب..دعواتكم".

وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه اليوم لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، التى تستلم النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.