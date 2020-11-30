شكرا لقرائتكم وكيل أعمال صالح جمعة يكشف عن جلسة اليوم مع سيد عبدالحفيظ لحسم الرحيل أو البقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عبد الرحمن مجدى وكيل أعمال صالح جمعة لاعب الاهلى عزمه عقد جلسة اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء لإعلان القرار النهائى سواء باستمرار اللاعب أو رحيله ، وقال عبد الرحمن مجدى عبر حسابه على تويتر :"جلسة تجمعني بالكابتن سيد عبدالحفيظ اليوم لتحديد الموقف النهائي لبقاء صالح جمعة أو رحيله عن النادي الأهلي".

وظهرت نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها صالح جمعة لاعب وسط الأهلي أمس الأحد وجاءت إيجابية مُجدداً، ليقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني استبعاده من مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتعرض صالح جمعة للإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في استبعاده من تدريبات ومباريات الأهلي وأخرها مواجهة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بنتيجة 2/1

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أقام حفل تكريم لفريق الكرة بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة على حساب الزمالك ، حيث حرص مجلس الخطيب على إقامة حفل تكريم للفريق بمقر الجزيرة مساء أمس الأول ، السبت، حضره جميع اللاعبين والجهاز الفني تكريماً وتقديراً لهم بالتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة ، وجاءت الحفل وسط "زفة بالمزمار البلدي" التى صالت وجالت داخل أرجاء النادي باللاعبين ومعهم كأس أفريقيا التى حصدها المارد الأحمر بعد غياب 7 سنوات.