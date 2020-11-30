شكرا لقرائتكم أفشة: قولت لبيراميدز مش هلعب غير للأهلى "حلم عمرى"..والصقر دعمنى للرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب النادي الأهلي، أنه حقق حلمه باللعب للفريق الأحمر، مبديا سعادته بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا. وقال أفشة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: " الحمد لله على التتويج باللقب، هذه اللحظات الأجمل في حياتي، شرف لي وضع اسمي في تاريخي النادي الأهلي، وأسعى لتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "عندما كنت في بيراميدز، كانت رغبتي الأكيدة اللعب في النادي الأهلي، والكابتن أحمد حسن كان موجود معي في كل التفاصيل وطالبني بالصبر والاجتهاد، وهو كان يقف بجانبي، من أجل تحقيق حلمي بارتداء القميص الأحمر".

وواصل أفشة: "الأهلي كان اختياري الأول والأخير، وكان حلم حياتي اللعب بين صفوفه، وتحدثت مع الكابتن أحمد حسن وأبلغته بأنني لن ألعب لغيره، وهو ساندني بقوة ودعمني من أجل الرحيل عن بيراميدز والانتقال لصفوف الأهلي".

وزاد: "نحن في الأهلي نلعب كل المباريات للفوز، اشتغلت على نفسي بدنيا وفنيا، ويجب أن نكون جميعًا على قدر المسئولية، ومتمسك دائما بالفرصة واللعب بشكل مستمر".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أقام حفل تكريم لفريق الكرة بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة على حساب الزمالك ، حيث حرص مجلس الخطيب على إقامة حفل تكريم للفريق بمقر الجزيرة، حضره جميع اللاعبين والجهاز الفني تكريماً وتقديراً لهم بالتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة ، وجاءت الحفل وسط "زفة بالمزمار البلدي" التى صالت وجالت داخل أرجاء النادي باللاعبين ومعهم كأس أفريقيا التى حصدها النارد الأحمر بعد غياب 7 سنوات.