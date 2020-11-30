شكرا لقرائتكم لجنة من مديرية الشباب و الرياضة لجرد خزينة الزمالك قبل تسليم اللجنة المؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواجد لجنة من مديرية الشباب والرياضة لجرد خزينة الزمالك من أجل تسليمها للجنة المؤقتة المعينة لإدارة شئون النادي بعد قرار حل مجلس إدارة القلعة البيضاء .

و فور انتهاء اللجنة من عملية الجرد سيتم تسليم الخزينة لللجنة المؤقتة برئاسة أحمد البكرى لتبدأ عملها وتسير الأمور المالية .

وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجهت اليوم لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسليم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، التى تستلم النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.