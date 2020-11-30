شكرا لقرائتكم إعادة مسحة سليمان وبيكهام فى الأهلى قبل مواجهة الاتحاد فى الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ظهرت نتيجة مسحة لاعبي الأهلي التي أجراها الفريق أمس الأحد قبل مواجهة الاتحاد السكندري غداً الثلاثاء في الدور نصف النهاي لبطولة كأس مصر، بالإضافة لإصرار جهاز الكرة على عمل مسحة في هذا التوقيت بعد اختلاط لاعبي الفريق بالعشرات من جماهير وأعضاء النادي اثناء احتفالات الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد مسئولو الأهلي أن نتيجة المسحة جاءت لجميع اللاعبين سلبية ماعدا المصابين من قبل وهم صالح جمعة واليو ديانج وأحمد ريان ومحمد شريف فيما سيتم إعادة المسحة للثنائي وليد سليمان وأحمد رمضان بيكهام بعد أن جاءت المسحة قبل الأخيرة سلبية إلا أن المسحة الأخيرة جاءت إيجابية ليقرر جهاز الكرة إعادة المسحة للثنائي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أقام حفل تكريم لفريق الكرة بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة على حساب الزمالك ، حيث حرص مجلس الخطيب على إقامة حفل تكريم للفريق بمقر الجزيرة مساء أمس الأول ، السبت، حضره جميع اللاعبين والجهاز الفني تكريماً وتقديراً لهم بالتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة ، وجاءت الحفل وسط "زفة بالمزمار البلدي" التى صالت وجالت داخل أرجاء النادي باللاعبين ومعهم كأس أفريقيا التى حصدها النارد الأحمر بعد غياب 7 سنوات.